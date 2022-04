Piemonte: allarme siccità, in arrivo possibili piogge

Dopo qualche precipitazione timida e giorni di sole, in Piemonte è previsto l'arrivo di un'altra perturbazione che potrebbe rappresentare una boccata di ossigeno per la siccità che è in corso ormai da quattro mesi. Le prime avvisaglie si vedranno da domani, ma la pioggia effettiva è prevista per giovedì con il vortice di bassa pressione in arrivo dall'Atlantico.