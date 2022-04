Caro prezzi: Unc, a Torino record aumenti per oli e vegetali

È l'olio diverso da quello di oliva l'alimento che ha subito il maggior aumento di prezzo a Torino, +23%, dall'inizio dell'anno a Pasqua. È seguito dai vegetali freschi, +17,5%, e dal burro, +17%. Lo segnala uno studio condotto dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori (Unc). Al quarto posto la pasta fresca o secca e i relativi preparati con +13% (+2,4% in un mese). Poi vengono i frutti di mare, con un incremento del 10,8%, e la farina (+10%). Nella top ten dei prodotti con i rincari piu' forti anche il pollame, la prima delle carni (+8,4%), la frutta fresca (+8,1%), il pesce fresco (+7,6%) e i gelati (+6,2%). Per latte conservato e margarina +5,7%, per riso e lo zucchero +5,6%; il prezzo del pane fresco e confezionato è salito di oltre il 5,5%, al pari dei succhi di frutta e verdura e dell'olio di oliva.