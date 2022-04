Carceri: detenuti Torino firmano petizione per utilizzo frigo

Una trentina di detenuti del carcere Lorusso e Cutugno di Torino hanno firmato una petizione per chiedere di potere utilizzare il frigorifero per conservare beni commestibili e deperibili. Il documento è indirizzato all'ufficio comando e all'ispettorato del Blocco B della casa circondariale, "visto l'avvicinarsi del periodo estivo e la necessità per i detenuti di utilizzare i propri cibi freschi, senza doverli consumare di fretta per paura che gli stessi vadano a male". Tra i firmatari della petizione c'è anche Giorgio Rossetto, leader del centro sociale Askatasuna e di Autonomia Contropotere, arrestato lo scorso 10 marzo dalla Digos del capoluogo piemontese durante un blitz che ha portato all'esecuzione di una serie di misure cautelari nei confronti di antagonisti accusati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.