Covid: in Piemonte 3.579 nuovi casi, + 40 ricoverati

Anche oggi cresce il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: dopo il +49 di ieri, oggi +39 nei reparti ordinari, dove il dato totale è salito a 771; in terapia intensiva un solo paziente in più, totale a 24. Tre i decessi, i nuovi casi positivi sono 3.579, con un tasso del 14,2%% rispetto ai 25.166 tamponi diagnostici processati, di cui 23.387 test antigenici.