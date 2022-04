UNA MOLE DI RIFIUTI

Un piano per ripulire Torino

Dopo la strigliata del sindaco Lo Russo, Amiat presenta il suo programma: potenziamento del servizio in periferia, attenzione alle isole ecologiche e ai parchi. Una cabina di regia con Gtt e Comune per i grandi eventi. Il nodo del contratto. In arrivo 90 nuove assunzioni

Un mese fa la strigliata del sindaco Stefano Lo Russo per una Torino “troppo sporca” con la richiesta ad Amiat di fare di più, partendo dall'assunzione di nuovi spazzini e operatori. Oggi arriva la risposta dell’azienda, controllata da Iren, ma in cui Palazzo Civico conserva ancora una quota di minoranza, in cui si dà conto di un piano concordato con il Comune per migliorare il servizio.

Al primo punto c’è il potenziamento della pulizia nelle periferie attraverso “operazioni di spazzamento manuale e di rimozione di rifiuti minuti, con particolare attenzione alle zone servite dalle ecoisole smart, dove saranno intensificati i monitoraggi” si legge nella nota dell’azienda. Le isole ecologiche erano state una delle principali criticità sollevate dal primo cittadino dopo l’incontro con il presidente di Amiat Christian Aimaro e l’amministratore delegato Gianluca Riu, quando era stato sottolineato il problema dell’abbandono per strada dei rifiuti.

“Nel periodo primaverile ed estivo saranno incrementati i passaggi presso i parchi cittadini quando la maggiore frequentazione, che si registra nei mesi più caldi, comporta un peggioramento della pulizia – prosegue Amiat –. Verrà inoltre rafforzata la raccolta delle foglie nel periodo autunnale/invernale al fine di diminuire la permanenza al suolo degli accumuli, mentre le principali piste ciclabili presenti in città saranno oggetto di un servizio aggiuntivo di pulizia con l’impiego di spazzatrici elettriche”.

Leggi anche: "Torino è troppo sporca", Lo Russo spazzola Amiat

Anche sul fronte delle assunzioni il sindaco verrà accontentato: dovrebbero essere una novantina entro la fine dell'anno, mentre nei prossimi mesi il Comune valuterà con l’azienda possibili variazioni al contratto di servizio “per rendere ancora più capillare ed efficiente l’attività di igiene urbana”. Amiat, infine, costituirà assieme a Comune e Gtt una cabina di regia per gestire i grandi eventi e in particolare per “rendere la città pronta ad accogliere i numerosi visitatori e turisti attesi”.