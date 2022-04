POLTRONE & STELLETTE

Fincantieri, un alpino torinese al vertice

Il generale Graziano, già comandante delle Taurinense, indicato da Cassa Depositi e Prestiti alla presidenza dell'asset strategico navale. Succede all'ex capo degli 007 Massolo (passato con i Benetton). Un altro rappresentante del Piemonte militare sugli scudi

Un alpino al vertice di Fincantieri. È il generale di Corpo d’Armata Claudio Graziano, torinese e con gli inizi della brillante carriera nelle truppe alpine del battaglione Susa e poi nella Taurinense di cui è stato vicecomandante, a guidare uno dei principali asset strategico-industriali.

Graziano, indicato da Cassa Depositi e Prestiti alla presidenza di Fincantieri insieme a Pierroberto Fogliero come amministratore delegato, in vista dell’assemble a societaria del prossimo 16 maggio, attualmente è al vertice del Comitato militare dell’Unione Europea, incarico assunto nel 2018 e ormai prossimo alla scadenza.

Addetto militare all'ambasciata d'Italia a Washington nel 2001, tre anni dopo Graziano torna in Italia per assumere il comando della Taurinense, poi comandante della brigata multinazionale "Kabul" in Afghanistan e missione Unifil in Libano, nel 2011 diventa Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e tre anni dopo è al vertice della Difesa fino al novembre del 2018.

L’alto ufficiale riceve il testimone della guida di Fincantieri dall’ambasciatore Giampiero Massolo, già al vertice del Dis, il Dipartimento per l’informazione e la sicurezza, passato a presiedere Atlantia, la holding della famiglia Benetton. Per la poltrona cui è destinato il generale si era, in verità, pensato a una figura femminile, ipotesi poi scartata privilegiando un esperto militare, anche e soprattutto in uno scenario geopolitico come quello attuale. Proprio l’invasione russa dell’Ucraina ha riportato al centro dell’attenzione del dibattito politico l’idea di un esercito europeo.

A questo proposito Graziano, recentemente, aveva ribadito la necessità di dotare l’Unione Europea di una full spectrum force package, un pacchetto di capacità in grado di operare in tutti i domini operativi, una forza congiunta, multinazionale e interforze la cui entità e natura dipenderà dalla tipologia del compito da assolvere e dall’ambiente operativo in cui sarà chiamata ad agire.

Il futuro incarico al vertice di Fincantieri di Graziano rafforza ulteriormente il legittimo orgoglio piemontese verso le sue stellette. Dopo la nomina dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, di Novi Ligure, a Capo di Stato Maggiore della Difesa e il ruolo di Francesco Paolo Figliuolo, torinese d’adozione, nella gestione dell’emergenza Covid e oggi al vertice del Comando Operativo di Vertice Interforze, la scelta del generale degli Alpini per guidare il colosso della cantieristica aggiunge un altro po’ di Piemonte nelle alte sfere della Difesa.