Sanità: Cirio stabilizzeremo 1.100 precari Covid

Ad un giorno dalla manifestazione indetta dai sindacati, il presidio in programma domani davanti alla sede del Consiglio regionale del Piemonte, per chiedere di assumere in maniera stabile il personale sanitario impiegato in questi due anni di pandemia, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ribadisce che "è già in corso la stabilizzazione di 1.100 persone, tra infermieri, Oss e personale sanitario, come da legge nazionale dello Stato". "Per quanto riguarda tutti gli altri cosiddetti precari del Covid - aggiunge Cirio a margine della visita alla Rsa Carlo Alberto di Torino dove si stanno vaccinando gli over 80 con la quarta dose - è in atto una profonda discussione a livello nazionale. Da soli, a nostre spese, non possiamo stabilizzarli tutti. Ci piacerebbe ma come facciamo? Ci vuole un intervento del governo nazionale per farlo. Nel 2021 abbiamo raggiunto, non senza difficoltà, l'equilibrio sanitario, spendendo 315 milioni per l'emergenza Covid, costata in tutto, nella nostra Regione, oltre 600 milioni. Il governo ce ne ha messi 330, ma la situazione è ancora complessa. Sicuramente non è finita qui. Aggiungo che è più o meno così per tutte le Regioni; in Lombardia sono messi ancora peggio, nel senso che hanno dovuto sostenere spese ancora più alte in proporzione, insomma questo e' un tema nazionale".