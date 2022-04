Sanità: Cirio, nessun taglio extralea cambia finanziamento

"Non abbiamo per nulla operato tagli per i servizi extralea destinati all'assistenza domiciliare e alle persone non autosufficienti, non e' mai stata nostra intenzione farlo, semplicemente abbiamo cambiato il modo di pagare questi servizi, facendo ricorso al Fondo Sociale Europeo 2021-2027". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine della visita alla Rsa Carlo Alberto di Torino, commentando il flash mob del Terzo settore e delle opposizioni di questa mattina. "Prima non si potevano usare fondi europei per coprire spese sociosanitarie, ora si - osserva Cirio -. Aggiungo che in questa Regione nel passato si è sempre fatto un uso scarso di risorse europee, basta vedere la questione delle borse di studio, ora cerchiamo invece di farlo, ovunque possibile". "Faremo uso di questi fondi anche per finanziare Rsa, voucher energetici e altro - conclude - fino ad oggi, usandoli così poco si può dire che certi servizi sono stati pagati due volte, con notevole danno al bilancio regionale".