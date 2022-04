Piazza S.Carlo: Cassazione, panico scatenato da banda spray

È sorretta da "una puntuale analisi delle risultanze istruttorie" la conclusione a cui è arrivata la Corte d'Appello di Torino nell'attribuire "all'unica causa iniziale della diffusione dello spray da parte degli imputati" il manifestarsi delle ondate di panico che hanno causato 1.600 feriti e 2 vittime la sera del 3 giugno 2017 a Piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions tra Juve e Real Madrid. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni di conferma delle condanne per i quattro giovani di origine marocchina, che per compiere rapine tra la folla avevano spruzzato lo spray urticante. Per tutti la condanna a più di 10 anni.