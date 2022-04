Regione Piemonte: Legge Stabilità, contingentati i tempi

Tempi contingentati per l'approvazione della Legge di Stabilità 2022 della Regione Piemonte: la discussione, iniziata oggi, potrà protrarsi per quattro ore e mezza, di cui un terzo riservato alle opposizioni. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, subito prima di chiudere la seduta di questo pomeriggio. La richiesta del contingentamento è partita dall'assessore al Bilancio Andrea Tronzano, che, a fronte del fuoco di emendamenti presentati dalle opposizioni, ha domandato di sospendere la seduta e convocare una riunione dei capigruppo nella quale affrontare la questione dei tempi. Al rientro in Aula, l'annuncio di Allasia. I lavori sul provvedimento proseguiranno domani mattina.