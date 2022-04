Torino: via libera a progetto esecutivo "Valdocco Vivibile 2"

La Giunta comunale di Torino ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione degli spazi pubblici "Valdocco Vivibile 2", progetto finanziato da fondi React-Eu Pon Metro per un totale di 3,5 milioni "per la riorganizzazione degli spazi viabili e che restituiscano piu' aree ai pedoni, con spazi pubblici aperti che favoriscano occasioni di sosta, incontro e scambio". Nella progettazione saranno adottate soluzioni di tipo green, con la realizzazione di aree verdi permeabili che contribuiranno allo smaltimento delle acque meteoriche, e con la messa a dimora di nuove alberate per ridurre l'effetto isola di calore. Complessivamente il progetto "Valdocco Vivibile 2" vedrà la sistemazione di oltre 30 incroci, con la ridefinizione degli attraversamenti pedonali, con l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'allargamento dello spazio riservato ai pedoni, e la realizzazione di aree di sosta. Un'attenzione particolare verrà inoltre posta alle riqualificazione degli spazi davanti gli edifici scolastici.