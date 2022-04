Peste suina: Coldiretti Torino, abbattimenti cinghiali fermi

Sono ancora ferme le misure straordinarie promesse per abbattere 50mila cinghiali in Piemonte entro fine giungo. Lo sostiene il presidente di Coldiretti Torino, Sergio Barone, che chiede "un incontro urgente al prefetto per avviare con la massima urgenza il depopolamento dei cinghiali nel Torinese". In provincia di Torino rimane infatti ancora inattuata l'ordinanza regionale firmata dal presidente Alberto Cirio, approvata ormai un mese fa, per scongiurare la diffusione del virus della Peste Suina Africana tra i cinghiali. "Dopo le continue sollecitazioni di Coldiretti Torino - osserva Barone - siamo ancora all'avvio delle procedure ma di cinghiali abbattuti in emergenza ancora non se ne vedono. Se non si parte con queste misure straordinarie, tra qualche settimana, come tutti gli anni, assisteremo sicuramente ai primi danneggiamenti dei foraggi e delle colture appena seminate. Ricordiamo che, oltre allo sfoltimento per contenere l'epidemia c'è la necessità di non perdere quote di raccolto nell'anno in cui stiamo toccando con mano la carenza di mais e altre materie prime alimentari come conseguenza della guerra in Ucraina". "Siamo fortemente preoccupati per la reale attuazione del piano di depopolamento - conclude Barone -. Se il virus della Psa dovesse arrivare anche tra i cinghiali della provincia di Torino (ora è confinato tra basso Piemonte e Liguria ndr) il danno sarebbe enorme. Per questo chiediamo che anche il prefetto faccia sentire la sua voce".