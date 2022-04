Italvolt: intesa con enti locali per gigafactory nel Canavese

Italvolt ha sottoscritto il protocollo di intesa per il progetto di realizzazione della gigafactory, la fabbrica di batterie che sorgerà nell'ex sito Olivetti di Scarmagno e Romano Canavese. Il protocollo, informa una nota, riguarda il coordinamento delle azioni e delle procedure degli Enti sottoscrittori - Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e i comuni di Scarmagno, Romano Canavese e Ivrea. Il progetto Italvolt, società fondata dall'imprenditore svedese Lars Carlstrom, prevede di avviare la produzione di batterie a ioni di litio nella seconda metà del 2024 e conta di impiegare fino a 3 mila dipendenti, su una superficie complessiva di 1 milione di metri quadrati, per una capacità produttiva a regime di 45 GWh. "Dopo la presentazione del progetto preliminare e il successivo nulla osta ottenuto a inizio 2022, la firma del Protocollo d'Intesa testimonia l'avanzamento di un progetto che procede spedito grazie alla costante collaborazione con tutte le autorità locali. Il rispetto delle tempistiche del cronoprogramma condiviso ci porterà a diventare tra i primi player in Europa ad avviare la produzione, assicurandoci così un ruolo chiave nella filiera automobilistica elettrica", ha commentato Lars Carlstrom, Fondatore e ceo di Italvolt.