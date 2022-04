Sanità: sindacati davanti Regione, stabilizzare i precari

“Vogliamo un futuro”, “Regione Piemonte investi sul futuro della sanità”, “Siamo il futuro migliore di questo Paese”. È quando si legge sui cartelli dei lavoratori della sanità piemontese che questa mattina manifestano sotto la sede del Consiglio regionale per chiedere la stabilizzazione dei precari e le proroghe contrattuali. Una mobilitazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil con Nursing Up, Fials e Fsi, durante la quale una delegazione sindacale è stata ricevuta dal presidente Alberto Cirio e dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi. Presenti all’incontro anche i capigruppo di Palazzo Lascaris. “Questi lavoratori - commenta il capogruppo di Luv Marco Grimaldi - chiedono di non essere gettati via come mascherine monouso dopo aver dato loro una medaglia al valore per riconoscere che in uno dei momenti più bui della nostra storia hanno fatto tanto per tutti noi. Non possiamo accettare una sanità che nei periodi di maggiore crisi si regge sul lavoro di migliaia di precari e poi se ne disfa a emergenza finita". Anche per il capogruppo della Lista Monviso, Mario Giaccone, "stabilizzare i lavoratori dell'ambito sanitario che hanno maturato il diritto di essere assunti e' una priorità assoluta. Vanno regolarizzati non solo per quello che hanno fatto durante la pandemia, ma anche per fronteggiare adeguatamente il futuro. Vigileremo affinché le parole del presidente Cirio siano seguite dai fatti".

Abbiamo accolto con favore che il presidente Alberto Cirio abbia voluto partecipare all'incontro e accogliamo con favore che abbia preso in considerazione di aprire un tavolo permanente con le organizzazioni sindacali per trovare non solo le risoluzioni ma anche le risorse per stabilizzare i 1.136 infermieri, Oss e assistenti sociali e per riuscire a programmare un percorso di stabilizzazioni e mantenimento del dato occupazionale anche per l'anno successivo. Noi però monitoreremo la questione perché se questo tavolo dovesse essere infruttuoso riprenderemo con le mobilitazioni", dichiara Massimo Esposto, della Fp Cgil, al termine dell'incontro in Regione. "Abbiamo intenzione di non derogare - dice - alla possibilità di stabilizzare tutte le persone stabilizzabili in questo momento e di mantenere la continuità occupazionale di tutto il personale nell'attesa che ci sia la possibilità eventualmente, nelle finanziarie future, di poter allargare le maglie. Cirio ha rappresentato l'interesse della nostra vertenza e prendiamo quello che c’è di buono in questo momento, l'ascolto e il fatto che ci convocheranno con grande urgenza la prossima settimana. Il confronto politico non si interrompe e noi non faremo passi indietro - conclude -. Se siamo riusciti a contenere 2 anni di pandemia lo dobbiamo esclusivamente alle lavoratrici e ai lavoratori".