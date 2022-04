Assemblea Maria Adelaide, esposto all'Ue per riaprirlo

Un esposto per la riapertura dell'ospedale Maria Adelaide di Torino è stato presentato alla Commissione europea. Lo annuncia l''Assemblea Riapriamo il Maria Adelaide che questa mattina ha organizzato un incontro con i giornalisti. "Abbiamo presentato l'esposto spiegando che i criteri che sono stati decisi per utilizzare i milioni di euro che ci vengono dati per la sanità del territorio non sono rispettati", sostiene la portavoce dell'Assemblea, Mariangela Rosolen, aggiungendo che la richiesta d'intervento è per fare in modo "che gli amministratori locali cambino idea e facciano quel che devono" per la riapertura dell'ex nosocomio in Lungo Dora Firenze. L'incontro si è svolto davanti all'ex Astanteria Martini di via Cigna, nella zona nord di Torino. "Siamo davanti a un bene comune abbandonato da tanti anni che potrebbe essere riaperto, ma nel modo sbagliato - sottolinea l'Assemblea - Ci sono i soldi del Pnrr che vengono dall'Europa, ma sono condizionati alla creazione di strutture sanitarie sparse sul territorio e facilmente accessibili. Invece l'Asl di Torino concentra milioni e milioni di euro facendo solo in questa struttura due case della comunità, due ospedali di comunità e tre Centrali Operative, invece di spargerli sul territorio".