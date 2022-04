Piemonte: Consiglio approva legge stabilità

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di stabilità regionale 2022. Il provvedimento prevede tra l’altro finanziamenti per 2,506 miliardi di euro a favore del contratto di servizio decennale con Trenitalia e l’equiparazione del bollo auto per le vetture a noleggio con quelle in leasing.

L’opposizione ha giustificato il suo voto negativo con la mancanza di trasparenza sul trasporto ferroviario locale e con l’assenza di misure per l’equità fiscale. Sono stati bocciati 4 ordini del giorno proposti dal M5s e da Luv.

Con le relazioni di maggioranza e minoranza si è poi aperta la discussione sul bilancio di previsione 2022-2024, per il quale sono già stati presentati oltre 2.600 emendamenti, prevalentemente da Luv.

La maggioranza ha spiegato che il provvedimento, attraverso rimodulazioni, riesce a confermare in molti settori le risorse stanziate negli anni precedenti, nonostante il forte incremento della spesa sanitaria e il macigno rappresentato dalla copertura del debito residuo e del disavanzo. È necessaria una maggiore autonomia fiscale per risolvere i molti problemi del Piemonte, anche se gli oltre quattro miliardi dei fondi strutturali europei avranno un ruolo rilevante per il futuro della Regione.

La minoranza ha obiettato che questo è il bilancio dei tagli, a partire dai 5 milioni in meno sugli extralea e dalla riduzione di risorse sul diritto allo studio, e per l’assenza di politiche per i giovani e il sostegno psicologico. Questo per le scelte degli ultimi anni basate sui bonus e sulle mance che hanno eroso risorse, riducendo gli investimenti a favore della spesa corrente.