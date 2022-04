TIFO & VIOLENZA

Capo ultrà della Juve nell'assalto alla Cgil

Misura cautelare per Toia, uno dei leader della curva bianconera. In nome degli "Antichi valori", come si chiama il suo gruppo, avrebbe preso parte all'incursione contro il sindacato lo scorso 9 ottobre a Roma durante una manifestazione No Vax

La Digos di Torino, insieme ai colleghi della Questura di Roma, hanno notificato questa mattina la misura cautelare, obbligo di dimora e obbligo di firma, nei confronti di Claudio Toia, uno dei leader storici della curva della Juventus e capo del gruppo ultras “Antichi Valori”. Secondo gli inquirenti Toia – considerato vicino al movimento di estrema destra Forza Nuova – era nel gruppo dei facinorosi che il 9 ottobre scorso, durante una manifestazione No Vax a Roma, diede l’assalto alla sede nazionale della Cgil. Toia ha già sulle spalle un altro obbligo di firma, questa volta per ragioni di tifo calcistico, per un Daspo relativo agli scontri scoppiati nell’ultimo derby contro il Torino.