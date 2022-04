Processo su forniture per Covid, prosciolta unica imputata

È terminato con il proscioglimento dell'unico imputato direttamente all'udienza preliminare il primo processo avviato per iniziativa della procura di Torino legato all' approvvigionamento di materiale sanitario da parte degli enti pubblici durante l'emergenza Covid. Ad essere chiamata in causa era una ex legale rappresentante di una ditta del settore, la milanese Brekka. Le accuse si riferivano a una gara indetta d'urgenza del 2020 da Scr (la società di committenza della Regione Piemonte) per la fornitura di dispositivi di protezione individuale al personale sanitario piemontese: mascherine, schermi per il viso, occhiali. Secondo la prima ricostruzione, il materiale differiva da quello richiesto o non era provvisto dichiarazione di conformità rilasciate da enti riconosciuti: gli accertamenti successivi hanno portato a concludere, invece, che non c'erano irregolarità ed è stata la stessa procura a chiedere il non luogo a procedere. Quanto all'ipotesi di reato di turbativa d'asta, il proscioglimento e' arrivato per la mancanza di dolo.