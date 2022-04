Università: Allasia, Regione impegnata per crescita Edisu

"La Regione Piemonte ha la volontà di far crescere l'Edisu: è uno sforzo che costa parecchio e che necessita di un impegno sempre maggiore". Lo ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, in occasione della presentazione oggi a Palazzo Lascaris del bilancio 2021 dell'Edisu, l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario. "Il lavoro fatto sui bilanci passati della Regione e anche quello che stiamo facendo su quello di quest'anno, attualmente in discussione in Aula - ha sottolineato Allasia - ci ha permesso di fare in modo che le borse di studio universitarie siano finanziate al 100%. Questo è uno punto che vogliamo ribadire perché non vogliamo lasciare indietro nessuno". "Abbiamo la necessità - ha spiegato - che i giovani che hanno la volontà e la voglia di continuare ad apprendere e proseguire gli studi universitari abbiano la possibilità di farlo, anche grazie all'aiuto della Regione".

Per l'anno scolastico 2021-22 in Piemonte sono state presentate 23.638 domande di borsa di studio dagli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico degli atenei regionali. I vincitori al 25 febbraio 2022 sono 15.818 pari al 100% degli aventi diritto, con un numero complessivo di esclusi pari a 7.288. Per l'anno accademico 2021-22 è stato possibile assegnare il 100% delle borse di studio agli aventi diritto, per un importo complessivo di 48 milioni e 287.363,20 euro, a favore di 15.818 studenti. La prima rata, pari a 23 milioni e 455.622,77 euro, è già stata erogata.