Covid: in Piemonte 4.007 nuovi casi, +6 ricoverati e 6 morti

In Piemonte sono 4.007 i nuovi casi di Covid riportati nell'aggiornamento quotidiano della Regione. I tamponi processati sono 35.521, di cui 32.923 test antigenici, il tasso di positività è pari all'11,3%. Negli ospedali 2 ricoverati in più in terapia intensiva, dove il totale è ora di 24, nei reparti ordinari + 4, totale a 810. Sei i decessi.