LAVORO & OCCUPAZIONE

La primavera porta in Piemonte 24mila nuove assunzioni

Nel mese di aprile cresce la domanda di lavoro anche se l'impatto della guerra in Ucraina e l'aumento dei costi energetici e delle materie prime cominciano a produrre i primi effetti, soprattutto sulle imprese manifatturiere

Circa 24mila contratti sono stati programmati dalle imprese piemontesi per aprile 2022, nell’area del Nord Ovest saranno 108.800 e complessivamente in Italia circa 368.000. Confrontando le previsioni regionali di entrata di aprile 2022 con quello di aprile 2021 emerge un lieve aumento di circa 270 unità. Allargando l’orizzonte temporale al trimestre aprile-giugno 2022 l’entità delle assunzioni programmate sale a 83.820, 10.240 in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Un quadro presentato nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che evidenziano come nel mese di aprile 2022 tenga ancora la domanda di lavoro anche se l’impatto sullo scenario macroeconomico della crisi in Ucraina e la significativa crescita dei costi energetici e delle materie prime cominciano a produrre i primi effetti soprattutto sulle imprese manifatturiere. Il 74,1% delle entrate delle aziende piemontesi riguarderà lavoratori dipendenti, il 18,0% lavoratori somministrati, l’1,3% collaboratori e il 6,6% altri lavoratori non alle dipendenze. La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato con il 61% delle entrate programmate, seguiti da quelli a tempo indeterminato con il 27% dei casi e dai contratti di apprendistato con il 10%.