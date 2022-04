Torino: un giardino intitolato a Tina Anselmi

Da oggi Torino ricorda Tina Anselmi anche nella sua toponomastica. Questa mattina è infatti stato intitolato alla staffetta partigiana, maestra, sindacalista, parlamentare e primo ministro donna in Italia, il giardino che unisce via San Marino a via Buenos Aires, nella Circoscrizione 2. Alla cerimonia ha preso parte anche la nipote, Valentina Magrin. "Il giardino - ha sottolineato - è un luogo di incontro e confronto fra giovani e anziani e mia zia ha sempre cercato l'interlocuzione con i giovani, in famiglia ma anche fuori, nelle scuole". "Oggi qui - ha detto la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo - vedo tanta gente che vuol fare propria, attraverso un gesto apparentemente semplice come la presenza, la più grande lezione della staffetta Gabriella, il suo disarmante e potente invito a esserci se si vuole cambiare il mondo" La vicesindaca Michela Favaro ha aggiunto come Tina Anselmi, con la sua azione politica, prima durante la Resistenza poi attraverso i suoi numerosi incarichi di partito e di governo, abbia dimostrato "come in politica si possa coniugare la capacità di amministrare con una profonda spinta ideale e una forte onestà".