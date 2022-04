Torino: addio ai droni, a San Giovanni ritornano i fuochi d'artificio

La discontinuità con la giunta Appendino per il centrosinistra arriva anche dai festeggiamenti per San Giovanni. Finisce l'epoca dei droni e tornano i tradizionali fuochi d'artificio. Ad annunciarlo il sindaco Stefano Lo Russo a margine della giunta speciale: "I fuochi sono in fase di preparazione in sicurezza".