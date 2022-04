Siccità: Borgomanero vieta acqua per usi non domestici

Acqua potabile vietata per usi diversi da quelli domestici a Borgomanero (Novara). Per la prolungata siccità, il sindaco ha firmato l'ordinanza che dichiara lo stato di emergenza idrica sul territorio comunale. Viene introdotto, quindi, il "divieto assoluto di utilizzo delle risorse idriche provenienti dalla condotta pubblica per scopi non domestici". Proibito riempire piscine, irrigare giardini, lavare veicoli privati (tranne che negli autolavaggi professionali) utilizzare fontane, lavare strade e cortili. Vietata anche la captazione delle acque superficiali e quelle derivanti dai pozzi privati.