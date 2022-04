Ucraina: Rossi (Pd), Regione monitori per prevenire abusi

Il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Domenico Rossi (Pd), chiede alla Regione di tenere alta l'attenzione sul tema dell'accoglienza dei profughi ucraini per "prevenire abusi e sfruttamento". "I minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina presenti al momento in Piemonte - spiega Rossi - sono 178. Il dato è emerso dalla risposta dell'assessore all'infanzia una mia interrogazione. E' una situazione che merita la massima attenzione da parte delle istituzioni". "Di fronte all'impegno straordinario della buona accoglienza, con numerosi centri dove bambini e ragazzi non accompagnati ricevono i primi soccorsi - sottolinea - si è fin da subito messa in moto anche la macchina dell'accoglienza oscura, quella gestita dalla criminalità, che punta sulle donne e sui minori per avviarli alla tratta, alla prostituzione o orientata al traffico di organi. Si parla già di centinaia di bambini in Europa che non rispondono più all'appello, tuttavia conoscere i numeri esatti è impossibile. Parliamo di soggetti estremamente fragili. Per questo le istituzioni devono attivare prontamente ogni strumento per la presa in carico e il monitoraggio". "Vigileremo costantemente su una situazione delicata e continueremo a sollecitare la Regione - conclude - per affrontare con la massima attenzione una situazione complessa e delicata che aggiunge ulteriore sofferenza alla drammaticità della guerra".