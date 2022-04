Migranti: mura stazione Oulx imbrattate da scritte No Border

"Oltre ogni frontiera, contro ogni galera" e ancora "La solidarietà non si processa né si sgombera" e "Europa assassina". Sono alcune delle scritte apparse nelle scorse ore sulle mura esterne della stazione ferroviaria di Oulx (Torino) in Alta Val di Susa. Le scritte sono state fatte in concomitanza con la scarcerazione del No Tav e No Border Emilio Scalzo, detenuto fino a pochi giorni fa oltralpe perché accusato di aver colpito un gendarme francese durante una manifestazione pro migranti. E' la terza volta in poco tempo che la stazione viene imbrattata con scritte No Borders, soprattutto dopo lo sgombero di un anno fa della Casa cantoniera, che era stata occupata sulla statale 24 dagli anarchici italiani e francesi, per creare un rifugio autogestito Chez JesOulx per i migranti che dall'Italia cercano di raggiungere la Francia.