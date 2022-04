Parchi: Uncem, sono vivi perché a loro interno hanno comunità

"I nostri Parchi sono vivi: Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e Parco nazionale del Gran Paradiso lo dimostrano con i loro cento anni, celebrati ieri a Roma, con l'avvio degli eventi del compleanno alla presenza all'Auditorium Parco della Musica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma sono vivi anche per un altro motivo. Parchi nazionali e regionali sono vivi perche' a differenza di altri nel mondo e in Europa, in Italia hanno al loro interno paesi, imprese, comunità". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l'Unione delle comunità montane. I Parchi, aggiunge, "tutelano biodiversità, la più alta d'Europa, e non solo. Sono comunità vive, di persone, aziende, associazioni, organizzazioni di volontariato, che dentro i Parchi operano, producono valore, danno sostanza ai servizi ecosistemici-ambientali del capitale naturale, generano flussi. I Parchi italiani sono artigianato, cultura, storia, manifattura, turismo, innovazione. Sono Green Communities vere che devono essere sostenute dalle Istituzioni, che sono stimolo e forza per un nuovo sviluppo delle aree montane del Paese, con gli Enti locali dei territori. Uncem - sottolinea Bussone - ne è fermamente convinta e se non sarà in questa legislatura parlamentare, dovremo riprendere presto insieme con Federparchi, il percorso di riforma della legge 394. Si era interrotto nel 2018, va ripreso nel 2023. I Parchi sono cuore pulsante green del Paese, Communities green di comunità vive", conclude.