Lupo: sindaco Malesco, "situazione ormai fuori controllo"

"La situazione lupo è fuori controllo" e non potrà che comportare "l'estinzione dell'allevamento tipico dell'arco alpino con la conseguente perdita di prodotti tipici realizzati in pascoli liberi". La denuncia arriva da Davide Barbazza, sindaco di Malesco, paese della Valle Vigezzo, nell'alto Piemonte. I lupi sono sempre più vicini ai centri abitati con un forte aumento di segnalazioni e Barbazza ha scritto al Ministero dell'Ambiente e alla Provincia. "Gli allevatori sono già martoriati da situazioni difficili, di crisi ed incertezza economica - scrive il sindaco di Malesco - e non bastano più tavoli di lavoro e monitoraggi, né tantomeno proposte di indennità economica che ad oggi sono state pressoché minime o addirittura inesistenti. Sono invece necessarie azioni mirate, che pongano fine ai frequenti attacchi e carneficine". Il sindaco vigezzino sostiene che l'utilizzo di recinti e cani di guardiania, per scoraggiare il predatore, si sono rivelati vani.