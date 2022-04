Torino: movida, multe dopo controlli polizia

Sono stati 25 gli esercizi commerciali e un centinaio le persone controllate nella notte fra sabato e domenica dalla polizia a Torino nelle zone interessate dalla movida. I controlli straordinari si sono concentrati in particolare in piazza Santa Giulia, San Salvario, piazza Vittorio Veneto e via Matteo Pescatore. Diverse le sanzioni elevate. In via Rossini il proprietario di un locale è stato multato per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito, un secondo commerciante, in piazza Santa Giulia, per la violazione di diverse norme amministrative. Due sanzioni anche in via Matteo Pescatore per violazione del regolamento di polizia urbana.