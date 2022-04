Musica: Russia e Ucraina all'Euro Christian Festival Torino

La Russia e l'Ucraina saranno presenti alla prima edizione dell'Euro Christian Music Festival Torino 2022, in programma l'11 e il 13 maggio 2022 nel Teatro Gospel House a Venaria. Rappresenterà la Russia la cantante lirica Anastasia Boldryreva, mentre la mandolinista Oleana Kurkina parteciperà per l'Ucraina. Non saranno in competizione, ma si esibiranno come ospiti: un gesto simbolico contro la guerra e un messaggio di speranza a favore della pace tra i due Paesi. "La guerra voluta da Putin - spiega il direttore artistico Fabrizio Venturi - ha creato rivalità tra la Russia e l'Ucraina. La musica, soprattutto quella cristiana, si prefigge l'intento di creare armonia tra le due nazioni lanciando un messaggio di pace forte e penetrante. Anche le altre nazioni, nonostante siano in gara, e, quindi, inserite in un contesto di competizione musicale, saranno unite in un spazio armonico generato dalla musica. Il nostro Festival non crea sconfitti, ma solo vincitori". La manifestazione nasce dall'incontro tra il Festival della canzone cristiana Sanremo 2022, ideato e diretto da Venturi, e la Gospel House di Torino. Al momento hanno confermato la presenza l'Italia, l'Argentina, la Svizzera, l'Olanda, il Brasile, l'Inghilterra, il Sud Africa, la Repubblica di Mauritius, lo Stato di Israele e la Repubblica Democratica del Congo. "E' nostro intento cantare per la pace - conclude Venturi - e lo faremo in ogni lingua".