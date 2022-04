25 aprile: Prc, provocazioni Viale vanno commiserate

"Le provocazioni alla Silvio Viale non vanno raccolte ma semplicemente commiserate". E' quanto dichiarano Fausto Cristofari, segretario Prc-Se Torino, ed Ezio Locatelli, della segreteria nazionale del partito. Il consigliere comunale, parlando della decisione di portare le bandiere della Nato alla manifestazione del 25 aprile, aveva detto "non mi lascio intimidire dagli amichetti di Putin". "Come tutti sanno - affermano Locatelli e Cristofari - Rifondazione Comunista da settimane è presente in tutte le piazze contro Putin e contro la Nato, contro l'invasione dell'Ucraina e contro tutte le guerre fomentate dalle superpotenze mondiali in competizione tra di loro. Solo degli stupidi o delle persone in malafede possono distorcere il senso di queste posizioni e il significato del 25 aprile che è in tutta Italia giornata di Liberazione dal fascismo e dalla guerra, da ogni forma di oppressione e ingiustizia, per una società di liberi e uguali".