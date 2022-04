25 Aprile: Anpi, appello al sindaco di Carmagnola

"I pranzi del 25 aprile si tengono in tutta Italia e sono un'occasione per i cittadini, a qualunque partito essi appartengano, di ritrovare il senso di quella giornata che per il nostro Paese rappresenta la sconfitta del nazifascismo, il recupero della libertà e la speranza di un Paese nuovo". Così in un post su Fb il presidente provinciale di Anpi Torino, Nino Boeti, interviene sulla vicenda di Carmagnola, dove spiega : "quest'anno l'amministrazione vieta alla sezione Anpi cittadina la possibilità di organizzare in una piazza pubblica il pranzo del 25 aprile che si tiene oramai da tanti anni, ritenendo come quello del 25 aprile sia un pranzo 'divisivo'". "Comprendiamo come all'interno dell'amministrazione cittadina possano esserci esponenti di partito che non amino il 25 aprile - prosegue Boeti - al contempo crediamo però che la sindaca, sindaca di tutti i cittadini, anche di quelli che non l'hanno eletta, non possa permettere una negazione che offenda il buon senso e la Repubblica Italiana, nata dal sacrificio dei partigiani e delle partigiane che hanno combattuto per la democrazia. "Come Comitato Anpi Provinciale di Torino chiediamo alla sindaca Gaveglio di essere la sindaca di tutti i cittadini e soprattutto di onorare quella fascia tricolore, che come tutti i sindaci porta con grande orgoglio", conclude Boeti.