Cinema: Barbara Bouchet e Luxuria inaugurano 37° "Lovers"

Parte domani sera a Torino la 37ma edizione del Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali), che si svolgerà fino al 1 maggio 2022 presso al Cinema Massimo, la multisala del Museo Nazionale del Cinema. A inaugurare la rassegna, alla Mole Antonelliana, Barbara Bouchet, madrina dell'edizione 2022, che dialogherà con Vladimir Luxuria, direttrice del Festival in una panoramica a 360 su una carriera che dura da più di sessant'anni. Ci sarà anche il Karma B, il celebre duo di drag queen e performer che accompagneranno tutte le giornate di Lovers. La serata di apertura di Lovers proseguirà al Cinema Massimo (ore 21, Sala Cabiria) con due proiezioni: il cortometraggio Applausi (Italia, 2021, 2'), di Alex D'Antona e Fabiano Tagarelli e il lungometraggio In from the Side (Regno Unito, 2022, 134') di Matt Carter.