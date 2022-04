25 APRILE

"Servi della Nato", imbrattata sede Pd

Nella notte le scritte sui muri della sezione di Barriera di Milano. Gettano un barattolo di vernice rossa anche sulla serranda dell'associazione radicale Aglietta. La condanna del sindaco Lo Russo: "Gesti vili, di persone che squalificano le loro idee"

Nostagici del Patto di Varsavia all'opera. “Servi della guerra” e “Servi della Nato” sono le due scritte con vernice rossa con cui sono stati imbrattati nella notte i muri della sede del Pd di via Oropa a Torino, Barriera di Milano. Intanto anche il consigliere comunale Silvio Viale, contestato ieri sera durante la tradizionale fiaccolata del 25 aprile, per essersi presentato con bandiere della Nato insieme a quelle dell’Ucraina e dell’Europa, fa sapere che è stata lanciata vernice rossa contro le serrande della sede dell’associazione radicale Aglietta. “Piaccia o non piaccia – commenta Viale – i nuovi partigiani sono gli Ucraini e i nuovi nazi-fasci sono i Russi. E in Italia noi difendiamo i valori di libertà anche per loro, quelli che fossilizzati nella storia ci odiano da quarant'anni”. E sempre durante la manifestazione di ieri nel capoluogo piemontese le bandiere della Nato e del Pd sono state bruciate da alcuni militanti della federazione giovanile comunista.

“Gli attacchi al circolo del Pd di via Oropa e quello all’associazione radicale sono gesti vili, di persone che squalificano le loro idee scegliendo atti vandalici per affermarle. Nessuno si farà intimorire da simili gesti. Il confronto democratico andrà avanti con le nostre manifestazioni pubbliche in dissenso da una guerra e in difesa del popolo ucraino”, è la condanna del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Ferma condanna anche da parte del segretario metropolitano del Pd, Marcello Mazzù. “I violenti se ne facciano una ragione, non ci fanno paura. Gli episodi della bandiera del Pd bruciata di ieri e l’imbrattamento della sede del Pd di via Oropa, sono gesti violenti e vigliacchi. Ieri eravamo in tanti a sostenere la libertà e la pace, contro ogni forma di violenza”.

“Condanniamo questo atto di vandalismo condotto proprio alla vigilia di una giornata così importante per l’Italia come la Festa della Liberazione. Questa è la risposta vile al fatto che abbiamo portato le bandiere dell’UEe, dell’Ucraina e della Nato, al corteo del 25 Aprile”, afferma Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, commentando gli atti vandalici. “Chi ha vandalizzato la sede radicale di nascosto si qualifica da solo. Un’azione codarda – prosegue – di chi nei fatti preferisce l’aggressione russa alla resistenza ucraina. Sono più di 20 anni che combattiamo, praticamente da soli, contro il dittatore Putin e oggi sosteniamo la resistenza ucraina, senza equidistanza e senza ambiguità. Ribadiamo che non c’è pace senza giustizia: Putin deve finire davanti alla Corte Penale Internazionale per i terribili crimini che sta perpetrando al popolo ucraino. Noi onoriamo i partigiani di ieri e di oggi”.