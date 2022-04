Ucraina: ospedale torinese attiva aiuto psicologico neo mamme

Uno sportello di sostegno psicologico per le donne ucraine in gravidanza o puerperio rifugiate a Torino e nella provincia. Lo attiva, a partire dal 3 maggio, l'ospedale Sant'Anna (Città della Salute). L'iniziativa "mAmA" sarà aperta, presso l'ambulatorio del Servizio di Psicologia di via Ventimiglia 1, ogni martedì dalle 11 alle 13 su prenotazione. Oltre ai medici del reparto di Psicologia clinica del Sant'Anna della Città della Salute, referente la dottoressa Giovanna Cacciato, si avvarrà del supporto di mediatrici culturali di lingua ucraina. "E' doveroso, in momenti di grave emergenza come quella del conflitto attuale, mettersi a disposizione e supportare le popolazioni in difficoltà attraverso iniziative concrete e facilmente accessibili, volte a tutelare le categorie più fragili, quali donne e bambini - spiegano dall'ospedale Sant'Anna -. In particolare è fondamentale proteggere la gravidanza, la maternità ed il puerperio, non solo nell'ottica della promozione della salute, ma anche della prevenzione del rischio di insorgenza di psicopatologia in età evolutiva".