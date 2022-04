Auto scivola nel Po, allarme nella notte ma 500 era vuota

Un'auto è finita nel fiume Po la scorsa notte, verso le 2.30, all'altezza di corso Moncalieri 145 a Torino. A lanciare l'allarme alcuni passanti che quando hanno visto eclissarsi in acqua una Fiat 500 bianca, che aveva le luci accese e hanno pensato ci fossero persone a bordo. Sul posto sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118, oltre i vigili del fuoco. A bordo non c'era nessuno e dagli accertamenti è risultato che il proprietario, che si trovava in una discoteca lì vicina, aveva probabilmente parcheggiato la vettura con il freno a mano non inserito bene. Così la 500 è scivolata nel fiume.