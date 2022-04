Torna in ex centro accoglienza e picchia imprenditore, denunciato

I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno denunciato un ghanese senza fissa dimora che l'altro giorno, dopo aver dormito nei locali dell'hotel Europa di Rivarolo (Torino), al momento in ristrutturazione, ha malmenato i proprietari e un artigiano impegnato nei lavori. Il ghanese è stato ospite dell'hotel quando la struttura ospitava i richiedenti asilo e da tempo si comporta come se l'edificio fosse ancora disponibile ad accoglierlo. E' già stato denunciato diverse volte. A darne notizia il consigliere regionale della Lega, Claudio Leone, che ha raccolto la testimonianza dell'aggressione ai danni dell'imprenditore rivarolese Mauro Mattioda. "La magistratura non dispone l'arresto e dopo ogni episodio il soggetto torna più violento di prima nella struttura", ha segnalato l'imprenditore.