25 Aprile. Cirio, libertà non scontata va difesa ogni giorno

Nell'anno del centenario della nascita di uno dei nostri più grandi scrittori e partigiani, Beppe Fenoglio, Alba e il Piemonte celebrano il 25 Aprile, ricordando che la nostra libertà non è scontata". Così su Fb il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che aggiunge: "è un valore costruito in oltre 70 anni di democrazia. Un valore per cui tante persone, a cui saremo eternamente grati, hanno donato la propria vita, consegnandoci tra le mani la nostra Libertà". "Rispettarla, custodirla e difenderla è un dovere ed è la strada da percorrere, ogni giorno, per fare in modo di meritarla", conclude Cirio.