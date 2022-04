Piemonte: Bilancio, Consiglio regionale convocato a oltranza

Il Consiglio regionale del Piemonte è convocato a oltranza con contingentamento dei tempi da questa mattina alla serata di sabato prossimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione. La discussione partirà oggi senza l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano, assente per motivi di salute, ma sono in Aula il governatore Alberto Cirio e numerosi assessori. Le opposizioni hanno presentato 5.190 emendamenti. La Legge di bilancio, ha ricordato in apertura di seduta il presidente dell'Assemblea legislativa Stefano Allasia, deve essere approvata entro il 30 aprile. "Sono già state fatte convocazioni continue anche notturne - ha sottolineato Allasia - nelle passate legislature. Non c'è alcun abuso rispetto alla libertà dei consiglieri, che sono liberi di allontanarsi quando ne hanno bisogno". La puntualizzazione è arrivata dopo che gli esponenti delle opposizioni hanno criticato la convocazione a oltranza, 24 ore su 24 senza pause, ritenuta insostenibile. "Si va - ha detto l'esponente M4o Francesca Frediani - a un muro contro muro che non porterà a nulla. E si mettono in difficoltà i gruppi meno numerosi e i monogruppi". Fra i problemi segnalati, anche quello di stare con la mascherina indossata per tempi così lunghi. La discussione generale è contingentata a 8 ore complessive, di cui 5 ore e 15 minuti per la maggioranza e 2 ore e 45 per le opposizioni.