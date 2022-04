Cooperative di comunità, Piemonte si dota dell'Albo regionale

Il Piemonte è tra le prime Regioni d'Italia a dotarsi dell'Albo regionale delle cooperative di comunità, moderno esempio associativo in cui un gruppo di cittadini individua e riconosce i fabbisogni e le esigenze della collettività e le trasforma in opportunità di crescita e di progresso. La delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo della Attività Produttive e alla Cooperazione Andrea Tronzano, prevede l'approvazione delle modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo regionale, le procedure per la presentazione delle istanze, i termini e la documentazione da allegare per l'iscrizione. Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo dovranno dimostrare ciclicamente ogni due anni il mantenimento dei requisiti d'iscrizione previsti mediante l'invio di specifica documentazione. L'iscrizione nell'Albo regionale consentirà alle cooperative di comunità di accedere ai finanziamenti agevolati e incentivi regionali. L'Albo sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte e conterrà gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità.