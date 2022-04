Sanità: ospedale Ivrea, inaugurato nuova oncologia medica

Taglio del nastro per il nuovo reparto di oncologia medica al piano terra dell'ospedale di Ivrea. Il reparto si trova ora sopra il day hospital oncologico: i lavori hanno di fatto consentito la realizzazione di una "torretta oncologica" all'interno dell'ospedale eporediese. "Il reparto soddisfa un'esigenza di assistenza e di umanizzazione dello spazio di cura che abbiamo sempre tenuto molto elevata per i nostri pazienti - dice il direttore dell'oncologia dell'Asl To4, Giorgio Vellani - la Direzione Generale e la Direzione di Presidio hanno voluto dare una sistemazione alla vocazione oncologica del nostro ospedale e investire in questo progetto nonostante il periodo difficile della pandemia". Il nuovo reparto dispone di 12 posti letto dove vengono accolti pazienti inviati dai diversi ospedali dell'Asl To4 o da altre aziende sanitarie.

"Nel primo trimestre del nostro primo anno come società indipendente, sono lieto di annunciare una solida performance, principalmente dei veicoli commerciali leggeri e degli autobus, nonostante i continui problemi della catena logistico-produttiva e gli aumenti dei prezzi delle materie prime", commenta il ceo Gerrit Marx. "Voglio complimentarmi con l'intero team di Iveco Group per la gestione estremamente attenta della nostra liquidità: l'assorbimento stagionale del free cash flow delle attività industriali è stato pari a 166 milioni, in miglioramento di 137 milioni rispetto al primo trimestre dello scorso anno, e la liquidità disponibile rimane solida a 3,4 miliardi. Nell'affrontare il secondo trimestre, per il quale prevediamo i maggiori impatti per l'intero anno derivanti dalla carenza di componenti, continueremo a mantenere un forte controllo sul capitale di funzionamento e sul flusso di cassa. Il difficile contesto attuale sta rafforzando ulteriormente la nostra resilienza e determinazione a produrre risultati per tutto il 2022 e oltre". A livello globale i nuovi ordini per i veicoli industriali sono in calo del 30% anno su anno, con i veicoli leggeri in diminuzione del 40%, e i veicoli medi e pesanti del 30%, "a seguito della decisione manageriale di porre un tetto all'acquisizione degli ordini, per far fronte a un portafoglio ordini molto ampio e lunghi tempi di consegna, oltre che per rimanere disciplinati nella gestione dei prezzi lungo l'intera catena di distribuzione, così da prevenire la volatilità dei costi dei materiali a medio termine". Iveco Group ha attività sia in Russia sia in Ucraina - ricorda la società - che sono state sospese nel primo trimestre 2022. Russia e Ucraina non costituiscono una parte significativa del business del Gruppo. Il Gruppo - si legge nella nota - sta monitorando strettamente l'impatto del conflitto sui propri dipendenti e su tutti gli aspetti della propria attività, sui risultati operativi del Gruppo, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa. Iveco Group si è fin da subito focalizzato sulla sicurezza e sul benessere dei propri dipendenti.