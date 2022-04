Iveco Group: ricavi 3 mld, utile netto 42 milioni

Iveco Group ha chiuso il primo trimestre del 2022 - primo anno come società autonoma dopo lo spin off da Cnh Industrial - con ricavi consolidati pari a 3 miliardi di euro (in aumento del 2% anno su anno) , un utile netto adjusted di 42 milioni di euro (60 milioni nello stesso periodo 2021) e l'ebit adjusted pari a 102 milioni di euro (134 milioni). Il free cash flow delle Attività Industriali è negativo pari a 166 milioni di euro, in miglioramento di 137 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2021.