Rifugi alpini vandalizzati, danni a Oropa e in Valle Cervo

Vandali in azione nei rifugi alpini biellesi. Nei locali invernali del Rivetti, nel Comune di Andorno Micca, in alta Valle Cervo, danneggiato il rivestimento delle parete: lo ha scoperto il gestore salito per i preparativi dell'avvio della stagione estiva. Nella conca di Oropa al rifugio Savoia sono stati trovati vetri rotti e porte divelte, danni anche alla cestovia.