Covid: incidenza casi stabile, nell'ultima settimana +0,6%

Nell'ultima settimana, dal 18 al 24 aprile, l'incremento di nuovi casi Covid in Piemonte è rimasta sostanzialmente stabile, 543.2, con un incremento dello 0,6% rispetto alla settimana precedente e valori sempre molto più bassi rispetto al dato nazionale, 726.8. L'incidenza più alta tra gli ultraottantenni, 638.7 casi ogni 100 mila abitanti, quella più bassa, 252.7, nella fascia 3-5 anni. La media dei contagi giornalieri è stata di 3.316 casi. Alla data del 25 aprile l'occupazione dei posti letto ordinari è pari al 12% (contro il 15,5% del valore nazionale), di quelli in terapia intensiva al 3,5% (a fronte del dato italiano del 4,2%). Le analisi delle acque reflue in arrivo ai quattro depuratori di Castiglione Torinese, Cuneo, Novara e Alessandria, confermano la predominanza della variante BA.2 di Omicron.