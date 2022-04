PALAZZO LASCARIS

Aborto, partorito il compromesso

ma è via libera a "Vita nascente"

L'assessore Marrone può cantare vittoria: approvato il fondo per le donne in difficoltà economica che portano a termine la gravidanza. Le risorse saranno gestite dalle associazioni pro vita assieme a consultori e ai consorzi. Accolto l'emendamento Magliano, opposizioni divise

È durata il weekend del 25 Aprile la “Resistenza” delle opposizioni di centrosinistra e 5 Stelle al testo con cui la Regione Piemonte introduce un contributo per sostenere le donne in difficoltà economica di fronte alla difficile scelta se proseguire o interrompere la gravidanza. La prospettiva di passare cinque giorni, acca ventiquattro, tra i banchi di Palazzo Lascaris ha portato le minoranze a limare i toni bellicosi e così sono crollate anche le barricate costruite su pacchetti di emendamenti ostruzionistici che avrebbero dovuto inchiodare il Consiglio regionale nella discussione sulla manovra finanziaria.

Il casus belli è l’ormai noto emendamento proposto dall’assessore Maurizio Marrone, che istituisce il fondo “Vita nascente” finanziato con 400mila euro destinati alle associazioni pro vita che operano nei consultori: l’obiettivo dichiarato dall’esponente di Fratelli d’Italia è scongiurare almeno un centinaio di aborti indotti dalle condizioni economiche precarie. Un piccolo aiuto, certo non esaustivo ma meglio di niente. Ogni donna, infatti, sarebbe destinataria di un sussidio di 4mila euro purché porti a termine la gravidanza. Una misura contestata dalle associazioni femministe, dai sindacati e dalle minoranze (non tutte) in aula.

Il primo ad allentare la tensione, subito dopo la decisione del presidente Stefano Allasia di istituire una seduta no stop fino al 30 aprile per approvare il bilancio in tempo utile, è stato il consigliere di Liberi uguali e verdi Marco Grimaldi che già alla vigilia della seduta aveva ritirato 4mila dei suoi 5mila emendamenti. Così all’inizio dei lavori, questa mattina, l’intera opposizione aveva ancora depositati “solo” 1.500 emendamenti e non tutti ostruzionistici. “Per crescere i nostri figli servono nidi, dignità, reddito, diritto allo studio, altro che mancette – è la dichiarazione di “principio” di Grimaldi –. Le risorse regionali devono essere destinate a chi ne ha realmente bisogno, non a un gruppo di associazioni pro vita. Le migliaia di nostri emendamenti sul Bilancio chiedono proprio di agire per garantire quelle politiche”.

In una riunione tra tutte le forze del parlamentino piemontese, convocata nel primo pomeriggio, è stato proprio Marrone a proporre una mediazione. Una modifica che individua neii consultori e consorzi socio-assistenziali i soggetti responsabili della gestione delle risorse che la Regione destinerà alle associazioni pro vita. Una piccola concessione che il capogruppo del Pd Raffaele Gallo ha accolto: ha votato contro, marcando la contrarietà, ma si è impegnato a rendere più agevole l’iter di approvazione del bilancio. “Le risorse – sostiene Gallo – devono essere date ai consultori e ai consorzi socio-assistenziali: il fatto che l’assessore Marrone abbia accolto parte di queste istanze è un risultato del Pd, anche se non è quello che volevamo”. Tradotto nelle dinamiche di aula: ha rinunciato ai suoi circa duecento emendamenti ostruzionistici. Una decisione dettata anche dalle divisioni interne al Pd e nel centrosinistra dove c’è chi è favorevole al provvedimento di Marrone, pur non condividendo in toto la modalità di assegnazione delle risorse. Tra questi la consigliera dem Monica Canalis e il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, il quale ha presentato una modifica (accolta dalla giunta) affinché “la misura sia elaborata e delineata in Commissione, così da essere il più possibile condivisa. Lì troveremo la sintesi necessaria per mettere a punto ogni tipologia di intervento anche in collaborazione con i consultori e i consorzi, in un rapporto paritetico e sussidiario tra associazioni di volontariato ed ente pubblico” ha detto Magliano. Secondo Magliano i contributi andranno erogati in forma di voucher e non di denaro liquido, “affinché inizi un lavoro coordinato in un’ottica di sussidiarietà fra pubblico e privato sociale”.

Solo Grimaldi, dopo aver ritirato buona parte dei suoi atti, è rimasto (da solo) sulle barricate. Isolato anche nel centrosinistra come testimonia il battibecco con la capogruppo pentastellata Sarah Disabato, parecchio risentita dall’accusa mossa dal consigliere di Luv di essersi appiattita alla maggioranza. La grillina ha comunque parlato di “regalo alle associazioni antiabortiste e attacco ai diritti delle donne”. È una vicenda “che sancisce un arretramento inaccettabile in tema di diritti: una pagina nera per il Piemonte”.

“Qualcuno avrebbe voluto fermarci, ma abbiamo dimostrato ancora una volta che il Piemonte è dalla parte della Vita e della vera libertà di scelta delle donne” esulta Marrone secondo cui il suo provvedimento è perfettamente coerente con la legge 194. Anche la Lega, che alla fine della scorsa settimana era orientata a non votare la misura, si è allineata al resto della maggioranza come chiesto in primis dal governatore Alberto Cirio, che si è occupato in prima persona di disinnescare la mina rappresentata dall’ennesima, potenziale, rottura tra i due azionisti della sua maggioranza. Sull'aborto, dunque, si è partorito il campromesso. Il testo è passato con 33 voti favorevoli, 14 contrari e 1 astenuto (l'ex grillina Francesca Frediani del Movimento 4 ottobre).