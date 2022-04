POST EMERGENZA

No Vax, fioccano le prime multe.

Ma ci sono anche cartelle pazze

Dall'Agenzia delle Entrate la richiesta di pagamento di 100 euro. In Piemonte gli over 50 che non hanno rispetto l'obbligo vaccinale sono 105mila. Però le sanzioni arrivano anche a ritardatari e impossibilitati. Asl ancora senza indicazioni precise sui ricorsi

Potevano mancare dopo la finalmente sopita guerra al Green Pass e le barricate dei No Vax, anche le cartelle pazze? Sulla definizione delle lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate con l’intimazione a pagare i cento euro previsti come sanzione per chi non ha rispettato l’obbligo vaccinale per gli over 50, ci sarebbe da discutere.

Certo è che già dall’arrivo delle prime multe si sta scatenando un piccolo finimondo. Al netto degli irriducibili oppositori al vaccino che non possono vantare alcun diritto, tantomeno rivendicare ragioni di fronte a quanto previsto dalla legge, c’è un’ampia zona grigia che rappresenta un problema crescente giorno dopo giorno, soprattutto per le Asl. C’è chi la seconda dose non l’ha fatta nei termini previsti perché malato (anche se non di Covid), chi ha saltato l’appuntamento perché all’estero o perché quel giorno chissà cos’aveva da fare, c’è poi chi di fronte alla prospettiva di non avere il Super Green Pass e quindi rimanere fuori anche dal bar, alla fine, ma oltre i termini previsti, ha porto il braccio alla siringa. Una casistica, tra motivi reali e seri e giustificazioni pescate dai ricordi di scuola, che rischia di finire per intasare di ricorsi gli uffici delle aziende sanitarie, ancor prima che il capiente e collaudato sito dell’Agenzia delle Entrate.

Non facendo eccezione rispetto alle altre regioni, il Piemonte è da qualche giorno alle prese con un problema che minaccia di aumentare i suoi effetti su un sistema sanitario di cui non ha certo bisogno. In Regione confermano come alle Asl stiano fioccando richieste di giustificare la mancata vaccinazione entro il termine del 31 gennaio, giorno dopo il quale per la legge scatta la sanzione. Dieci i giorni a disposizione dei destinatari della multa per “comunicare all’Asl l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione si assoluta e oggettiva impossibilità” a vaccinarsi nei termini previsti. Nel contempo va comunicato all’Agenzia delle Entrate di essersi rivolti all’azienda sanitaria, cui spetta l’ultima parola: accettare e trasmettere agli uffici tributari la giustificazione oppure, anche con il silenzio assenso, lasciare che la sanzione si trasformi in titolo esecutivo.

Ma quale ufficio delle Asl è deputato a ricevere i ricorsi, quale il criterio uniforme per tutte le aziende? Sono solo due delle domande cui rispondere in fretta, evitando che anche questa coda delle misure contro il Covid sia foriera di ulteriori problemi e polemiche. Seguendo l’esempio di altre Regioni, come il Veneto, dai vertici della sanità regionale è partita la richiesta ai direttori generali delle Asl di istituire un apposito numero telefonico per rispondere alle richieste di ricorsi o chiarimenti. In più, alle Asl è stato chiesto di elencare le principali problematiche per poi formulare al ministero la richiesta di una serie di indicazioni precise su come agire di fronte alle più svariate richieste di opporsi alla sanzione.

In tutto questo c’è anche la necessità di rimediare a possibili errori che possono essersi verificati nel sistema di accertamento delle violazioni dell’obbligo vaccinale e nell’invio delle lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate. Certamente non hanno alcun motivo valido per contestare la multa i 105mila piemontesi sopra i 50 anni che hanno rifiutato di immunizzarsi e possono senza dubbio essere definiti No Vax. Meno chiara, anche se i termini di legge erano invece molto chiari, la situazione di fronte alla richiesta di pagare i cento euro per coloro che il vaccino lo hanno fatto, ma anche pochi giorni dopo il termine del 31 gennaio. A rigor di logica e rispetto della norma, sembrano dover ricadere nella sanzione che scatta, appunto, dal primo di febbraio scorso. Sempre che il ritardo non abbia una giustificazione, approvata o respinta dalle Asl. Che rischiano di veder arrivare una gran mole di contestazioni, senza ancora avere precise linee guida da seguire.