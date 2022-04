Alle Ogr Take Off, 21 mln per aerospazio e advanced hardware

Nasce alle Ogr Torino Takeoff, il programma di accelerazione dedicato a startup che sviluppano soluzioni e servizi nei settori dell'aerospazio e dell'advanced hardware, per accrescere la competitività di tutto il Paese, a partire dal Piemonte. Takeoff è parte della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, network presente su tutto il territorio per aiutare la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati a elevato potenziale. Cdp Venture Capital, attraverso il Fondo Acceleratori, Fondazione Crt, tramite il braccio operativo Sviluppo e Crescita e UniCredit. Il progetto coinvolge inoltre Plug and Play Tech Center e Ogr Torino. L'Unione Industriali Torino è partner istituzionale, il Gruppo Leonardo corporate partner. Con una dotazione di partenza di oltre 21 milioni di euro (di cui 10 allocati dal Fondo Acceleratori di Cdp Venture Capital Sgr, 10 messi a disposizione da Fondazione Crt e UniCredit e 1,35 di Plug and Play Tech Center) per gli investimenti in accelerazione e per i successivi step di crescita delle startup, Takeoff sosterrà lo sviluppo delle società che operano nell'aerospazio, nell'aeronautica, nell'air mobility e nell'advanced hardware, caratterizzato dall'applicazione dell'intelligenza artificiale e dei Big Data al manifatturiero. Il programma selezionerà ogni anno, per tre anni, fino a 10 startup che potranno accedere a un percorso di 5 mesi di accelerazione strutturato dai partner del progetto. La call per la selezione delle prime 10 startup è aperta fino al 25 maggio 2022 al sito takeoffaccelerator.com: possono candidarsi startup italiane e internazionali che intendano aprire una sede legale in Italia.