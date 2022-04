BOGIA UN PO'

Grandi eventi grandi affari

Oltre il 77 per cento delle imprese di Torino si attende un aumento dei ricavi. Merito delle manifestazioni nazionali e internazionali in programma, da Eurovision al Salone del Libro. L'indagine di Concommercio. "Ma ancora molto si deve fare sulla promozione"

Le imprese del commercio e del turismo di Torino contano molto sui grandi eventi in programma a maggio. Oltre il 77 per cento (praticamente tre su quattro) si aspetta un incremento dei ricavi. Lo dice l’indagine trimestrale realizzata da Confcommercio Torino e Format Research, dalla quale emerge un calo della fiducia delle imprese sull’andamento dell’economia italiana. Più della metà delle imprese è soddisfatta della capacità attrattiva degli eventi, che mitigheranno in parte gli effetti della guerra, anche se quasi la metà critica il modo in cui vengono pubblicizzati e programmati e la capacità ricettiva della città di Torino.

“Il contesto è negativo a causa dei costi insostenibili. I saldi sono andati male, tutto quello che non è food ha avuto un tracollo nei primi tre mesi dell’anno. C’è grande attesa per questa nuova primavera torinese di rilancio della città grazie ai grandi eventi internazionali come l’Eurovision, il Salone del Libro, la riunione dei ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa” ha sottolineato la presidente dell'Ascom Maria Luisa Coppa che ha ricordato anche gli ultimi dati della Camera di Commercio dai quali risulta una crescita delle imprese del terziario.

Le imprese dell’industria sono quasi 27mila con 170.524 dipendenti, quelle del commercio e turismo 90.690 con un totale di 166.556 addetti. “Le previsioni per il prossimo trimestre sono in miglioramento, ma dobbiamo stare molto attenti a non perdere nessuna occasione che possa favorire la ripresa del tessuto economico del torinese” ha aggiunto il direttore dell’Ascom Carlo Alberto Carpignano.

Quel che manca a Torino, però, è la promozione. Secondo la Coppa “le informazioni non sono tempestive e la viabilità è completamente bloccata. L’ingresso a Torino da corso Giulio Cesare sembra una città russa degli anni 60. Possiamo dedicare 200 mila euro alla comunicazione con tutti i soldi che abbiamo speso per avere questi eventi?”.