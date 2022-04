SPORT & FINANZA

"Non vendo il Toro e non cerco soci"

Cairo si tiene stretta la squadra e a chi gli chiede del suo futuro risponde: "Sto bene così". Sullo sfondo il contenzioso con il fondo Blackstone e la segreta ambizione di superare Pianelli come presidente più longevo del club

Se fosse una partita di poker risponderebbe “servito”. Urbano Cairo non ha intenzione di vendere il Toro e non è in cerca di nuovi soci: “Sto bene così” risponde a chi gli chiede delle sue reali intenzioni con il club granata. “Sono 17 anni che abbiamo il Torino e non abbiamo mai pensato” di vendere. È quanto afferma in merito alla possibilità di un eventuale nuovo socio per la sua società, in un momento in cui molti investitori stranieri mostrano interesse per il calcio italiano. “Nel calcio – prosegue Cairo – secondo me guida uno solo, chi guida deve avere la totalità delle azioni. Secondo me è meglio avere una persona che decide”. E lei non vende? “Io, no” chiude con il sorriso. Una buona notizia per i tifosi granata? Chissà.

La voce di una possibile cessione di Cairo è strettamente collegata a ben altre grane del presidente, questa volta nella sua veste di editore. E cioè al contenzioso tra la sua Rcs e il fondo americano Blackstone: tutto ruota intorno al fatto che Cairo avrebbe interferito nella vendita del complesso immobiliare di via Solferino che, acquistato da Blackstone per 120 milioni nel 2013, doveva essere rivenduto ad Allianz nell’estate del 2018 per 280 milioni. L’operazione sfumò e ora il colosso finanziario statunitense chiede un risarcimento di 600 milioni di dollari (505 milioni di euro) e se il tribunale, a luglio, dovesse dargli ragione l’impero editoriale e sportivo di Cairo inizierebbe a scricchiolare.

Il Toro di sicuro è un asset redditizio per Cairo, ma la sua intenzione di rimanere in sella potrebbe essere dovuta anche a un’altra ambizione del patron: “Uno vanitoso come lui non se ne andrà finché non avrà battuto il record di Orfeo Pianelli, il più longevo presidente del Toro, che rimase in carica dal 1963 al 1982” racconta un attento osservatore di questioni granata. Diciannove campionati, due in più di quanti ne abbia trascorsi Cairo. Poi la differenza è che Pianelli vinse anche uno scudetto e due Coppe Italia.