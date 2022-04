Automotoretrò e Automotoracing, Torino riaccende i motori

Torino riaccende i motori dopo lo stop causato dalla pandemia. Al centro della scena - dal 28 aprile al primo maggio, al Lingotto Fiere e all'Oval - grandi case automobilistiche, gioielli del passato, grandi club, big del motor sport, bolidi da gara, 1.200 espositori. E una sezione speciale dedicata alla mobilità sostenibile. È la trentanovesima edizione di Automotoretrò e Automotoracing, le manifestazioni che uniscono il mondo delle due e quattro ruote. Attesi il campione di motocross Tony Cairoli, che con i suoi nove mondiali vinti e' al secondo posto nella classifica dei piloti più titolati della storia, Pietro Longhi e l'emergente Alessandro Re. La mostra Rivoluzioni, curata da Luca Beatrice, racconta nel padiglione 2 le rivoluzioni del passato: un percorso che si snoda attraverso dieci automobili e alcune motociclette dal secondo dopoguerra alle soglie del terzo millennio. La manifestazione dal titolo Sarà una rivoluzione, organizzata dalla società Bea avrà come main sponsor Autostandar, concessionaria del marchio Dr e Sparco, azienda legata al settore delle corse. Hanno dato il patrocinio il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Camera di Commercio di Torino, Fiva, Asi, Automobile Club Torino, Aci Sport, Aci Storico, Turismo Torino. "Dopo lo stop causato dalla pandemia siamo felici di essere ritornati con un appuntamento che da più di quarant'anni è nel cuore di tutti gli appassionati. Il gran numero di espositori ci dimostra, ancora una volta, la fiducia che ripongono in noi e nel pubblico", commenta Beppe Gianoglio di Bea. "Torino è indissolubilmente legata al mondo dell'automobile e per questo abbiamo voluto supportare questo evento che contribuirà a proiettare il Piemonte nel futuro dell'automotive", sottolineano il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia e il consigliere Michele Mosca.